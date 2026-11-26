В Реутове продолжается ликвидация последствий обильного снегопада, обрушившегося на Подмосковье. Коммунальные службы очищают от снега придомовые территории, внутридворовые проезды и пешеходные дорожки, сообщили в администрации.

К работам привлечена специализированная техника. Фронтальные погрузчики расчищают проезды между многоквартирными домами, а дворники вручную убирают снег на тротуарах и в труднодоступных для техники местах, в том числе рядом с припаркованными автомобилями.

Работы направлены на обеспечение комфортного и безопасного передвижения пешеходов и автомобилистов. Уборка территорий продолжается.