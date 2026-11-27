В Подмосковье на базе Центра инноваций социальной сферы Московской области (ГКУ МО «ЦИСС») прошла открытая региональная супервизия для работников системы профилактики социального сиротства на тему «Работа с семьей в кризисе: границы, роли, поддержка при нарушенных детско-родительских отношениях». В ней приняли участие более 180 специалистов, сообщили в ЦИСС.

Мероприятие состоялось 26 ноября и стало уже второй в 2026 году региональной открытой супервизией, организованной ЦИСС при участии члена Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Участниками встречи стали руководители и специалисты семейных центров помощи семье и детям, а также окружных управлений социального развития Подмосковья.

Президент БФ «Новое развитие», директор Центра социальной супервизии «Действуем вместе», член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Сергей Борзов подчеркнул, что в проактивном подходе семья вовлекается в работу на всех этапах.

«В рамках проактивного подхода семья становится участником процесса. Вместе с ней мы обсуждаем проблему и цель, проводим исследование, определяем причины и задачи. Выход из кризиса — это результат совместной деятельности, когда семья участвует в каждом этапе этой технологической цепочки», — сказал Борзов.

Заместитель директора ГКУ МО «ЦИСС», руководитель службы «Дети в семье» Московской области Анна Тихонова отметила, что универсальных решений в работе с семьей в кризисе нет. «В каждом случае работа выстраивается индивидуально. Супервизия нужна для того, чтобы вместе с экспертами найти подход к конкретной семье, а не применить готовую схему. Открытые разборы помогают специалистам перенести теоретические знания в реальную практику», — сказала Тихонова.

Вторую часть супервизии занял интерактивный разбор практического кейса, представленного специалистами семейного центра помощи семье и детям Московской области. Программу завершили ответы на вопросы участников и обратная связь.

На встрече эксперты обсудили профессиональные границы и роли сотрудников, партнерское общение с родителями и помощь при нарушенных детско-родительских отношениях. Кроме того, участники рассмотрели поэтапный алгоритм семьесберегающего подхода — от восполнения дефицита ресурсов у родителей до восстановления их самостоятельности.

Региональная открытая супервизия проходила в рамках деятельности службы «Дети в семье». Она объединяет специалистов системы защиты детства Подмосковья, синхронизирует рабочие подходы, обеспечивает обмен опытом и профилактику профессионального выгорания. Для методической поддержки сотрудников на местах Центр инноваций социальной сферы Московской области на регулярной основе проводит индивидуальные и групповые супервизии для специалистов региона. Приоритетные направления дальнейшей работы — семинары и тренинги по сопровождению семей, супервизии по сложным случаям, распространение лучших практик в регионе.