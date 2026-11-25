Администрация округа реализует проект «Люберцы. Решаем вместе», который запустил глава муниципалитета Владимир Волков в 2026 году. Инициатива помогает властям и депутатам напрямую общаться с населением для решения вопросов благоустройства и развития территорий.

Самыми востребованными темами среди обращений горожан остаются содержание многоквартирных домов, обновление дворов и обустройство народных троп. Специалисты уже благоустроили 248 дворовых территорий, проложили 150 пешеходных дорожек и отремонтировали 98 подъездов и кровель. Кроме того, в округе смонтировали 20 объектов уличного освещения и установили 16 камер системы «Безопасный регион».

«С начала года в рамках проекта проведено более 488 встреч с жителями, охват которых превысил 4300 человек. На сегодняшний день собрано 612 наказов — 532 из них уже исполнены, 43 находятся в работе», — отметил руководитель управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации Дмитрий Баранов.