Капитальный ремонт мансардной крыши пятиэтажного кирпичного дома № 31 на улице Чкалова в Жуковском завершился. Специалисты полностью обновили кровлю, чтобы обеспечить надежную защиту здания от осадков и сохранить его эксплуатационные характеристики.

В ходе работ заменили стропильную систему, утеплили чердачные перекрытия, уложили новое кровельное покрытие и смонтировали водосточную систему. Кроме того, в здании обустроили новые вентиляционные шахты.

Дому около 75 лет, и за его состоянием регулярно следят. Предыдущее масштабное обновление инженерных систем провели в 2017 году. Тогда заменили вводно-распределительное устройство, этажные электрощиты, общедомовое освещение, наружный водосток и стояки, а также отремонтировали балконные плиты.

Качество капитального ремонта на всех этапах проверяли специалисты технадзора.