Трудовой путь он начал в 15–16 лет на предприятии, затем был призван на службу и окончил училище. По его словам, мечта стать военным моряком появилась в детстве под впечатлением от встречи с дядей, служившим на флоте.

Капитан 2-го ранга всю военную службу проходил на Северном флоте, а в 1992 году ушел в отставку. С 1996 года ветеран труда живет в Оболенске.

Во время службы моряк-подводник участвовал в дальних походах и побывал в Анголе, Гвинее, на Кубе и островах Зеленого Мыса. Михаил Михайлович вспоминает, что длительная разлука с родными и близкими была одной из трудностей службы. Он гордится своей принадлежностью к военным морякам и уважительно относится к традициям отечественного флота.

В работе совета ветеранов Михаил Михайлович считает одной из главных задач патриотическое воспитание молодежи. Ветераны встречаются с молодыми людьми и стремятся сохранить память о Героях, в том числе о погибших на рубежах обороны.

Его радует, что в поселке есть неравнодушные люди, готовые защищать Родину. Жители уходят добровольцами в зону специальной военной операции. Будущее поселка зависит от воспитания молодежи и внимания государства к развитию небольших населенных пунктов.