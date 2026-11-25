В Люберцах 26 ноября откроют специализированную секцию практической стрельбы на базе кадетской школы. Для воспитанников образовательного учреждения занятия будут бесплатными, посещать тренировки под руководством квалифицированных специалистов смогут и другие желающие, сообщили в Комитете по физической культуре и спорту администрации городского округа.

Люберцы стали первым муниципалитетом Подмосковья, заключившим соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Федерации практической стрельбы России. Документ подписали в декабре 2025 года. Практическая стрельба стала 42-м видом спорта, развиваемым в округе.

В марте 2026 года муниципалитет принял чемпионат Московской области и соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета и карабина. Турнир объединил более 150 спортсменов из восьми регионов России. Тогда же было заключено соглашение о сотрудничестве с федеральной спортивной федерацией.

Дальнейшее развитие направления предусматривает организацию соревнований различного уровня и тренировочных сборов для участников областной и российской сборных. Особое внимание планируют уделять подготовке молодых спортсменов, формированию ответственности, концентрации внимания и культуры безопасного обращения со спортивным оборудованием.

Открытие секции состоится 26 ноября в 9:15 по адресу: Люберцы, 3-е Почтовое отделение, 50.