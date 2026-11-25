Строительство надземного пешеходного перехода в районе жилого комплекса «Рублевский» Одинцовского округа планируют завершить до конца февраля 2027 года. Однако возможность безопасно пересекать железную дорогу у местных жителей может появиться раньше — еще на этапе остекления сооружения.

На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 54%. Пролетная конструкция полностью собрана и покрашена, с одной стороны оборудован лестничный сход, с противоположной — работы по возведению опоры выполнены на 80%.

Сейчас специалисты готовятся к армированию и бетонированию пешеходной части моста. На площадке задействованы 16 рабочих и четыре единицы техники. До конца декабря подрядчик рассчитывает завершить монолитные работы, а в январе приступить к остеклению.

Параллельно прорабатывается возможность досрочного открытия перехода. Для этого необходимо организовать огороженный проход, который позволит жителям пользоваться сооружением без риска для безопасности во время оставшихся строительных работ.

У нового моста вполне конкретная миссия — связать Немчиновку и Новоивановское. За последние годы обе территории значительно разрослись за счет жилой застройки. Переход станет частью ежедневных маршрутов более 14 тысяч человек, обеспечив удобный доступ к станции МЦД «Немчиновка», Минскому шоссе и объектам социальной инфраструктуры.

Сооружение полностью остеклят и оборудуют лифтами. Пользоваться им смогут в том числе маломобильные граждане и родители с детскими колясками.