Первенство по мас-рестлингу прошло в гимназии № 56 в Люберцах

За награды турнира по мас-рестлингу в различных весовых категориях боролись юноши и девушки в возрасте 14–15 и 16–17 лет. Соревнования дали старт спортивному сезону 2026–2027 годов.

В гимназии № 56 собралось более 100 юных спортсменов. На помосте участники продемонстрировали силу, ловкость, выносливость и владение техникой мас-рестлинга. Задача спортсменов — перетянуть соперника на свою сторону или вырвать у него палку. Борьба идет до двух побед. Но здесь важна не только сила: правила запрещают перекручивать палку более чем на 90 градусов и начинать тягу до команды судьи. За нарушения — фол.

За последние годы интерес к этому виду спорта в Люберцах заметно вырос. Если раньше его развивали всего одна-две школы, то теперь к движению присоединились около десяти. И такие соревнования планируется провести в каждой.