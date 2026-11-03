Первенство по мас-рестлингу прошло в гимназии № 56 в Люберцах
За награды турнира по мас-рестлингу в различных весовых категориях боролись юноши и девушки в возрасте 14–15 и 16–17 лет. Соревнования дали старт спортивному сезону 2026–2027 годов.
В гимназии № 56 собралось более 100 юных спортсменов. На помосте участники продемонстрировали силу, ловкость, выносливость и владение техникой мас-рестлинга. Задача спортсменов — перетянуть соперника на свою сторону или вырвать у него палку. Борьба идет до двух побед. Но здесь важна не только сила: правила запрещают перекручивать палку более чем на 90 градусов и начинать тягу до команды судьи. За нарушения — фол.
За последние годы интерес к этому виду спорта в Люберцах заметно вырос. Если раньше его развивали всего одна-две школы, то теперь к движению присоединились около десяти. И такие соревнования планируется провести в каждой.
«Очень важно будущих чемпионов воспитывать здесь и сейчас. Так как в 2027 году на базе Дворца спорта „Триумф“ пройдет первенство России, мы приняли решение, что в каждой гимназии, в каждой школе, которая заинтересована в развитии национального вида спорта России мас-рестлинга, мы проведем внутреннее первенство», — рассказал президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.
Так что, помимо грамот, медалей и памятных подарков, для участников соревнований стали еще и шансом попасть на турнир более высокого уровня. В возрастной группе 14–15 лет победителями стали Никита Рулев, Кирилл Минаев, Ксения Клещенко, Кирилл Филиппов, Павел Былинкин-Глебов, Иван Якушин, Назин Агабаев, Елизавета Кудряшова и Елизавета Луконина. Среди участников 16–17 лет первые места заняли Иван Зверев, Анастасия Шаркова, Марк Корнюхин и Глеб Сазанов.