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Сегодня 18:30 В Одинцове прошли XXIX Елисаветинско-Сергиевские чтения «Устроитель земли Русской» В усадьбе «Усово-Спасское» прошла конференция «Устроитель земли Русской» Подмосковье

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В Православном просветительском центре «Усово-Спасское» 1 ноября Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в сотрудничестве c Институтом всеобщей истории Российской академии наук при поддержке правительства Москвы провел I сессию Международной научной конференции XXIX Елисаветинско-Сергиевские чтения «Устроитель земли Русской».

Мероприятие посвятили сразу нескольким памятным датам — 145-летию восшествия на престол императора Александра III, 135-летию назначения великого князя Сергея Александровича генерал-губернатором Москвы и 135-летию присоединения великой княгини Елизаветы Федоровны к православию. В императорском имении Ильинское-Усово на берегах Москвы-реки собрались историки, архивисты, искусствоведы, представители музейного сообщества из Иерусалима, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Калининграда, Перми. День начался с архиерейского богослужения в Спасском храме села Усово, которое возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Затем участники возложили цветы к памятнику святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. «Надеюсь, что это станет доброй традицией в этот день совершать Божественную Литургию архиерейским чином. И начало этой традиции сегодня положено», — отметил архиепископ Фома.

В усадьбе гостям представили новые картины из собрания Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Широкая общественность впервые увидела портрет Зинаиды Юсуповой, который написала великая княгиня Елизавета Федоровна в 1892 году. Двух женщин связывала многолетняя дружба, общее дело благотворительности и милосердного служения.

Еще одним художественным открытием дня стали эскизы к знаменитой работе художника Михаила Нестерова под названием «На Руси» или «Душа народа», написанной в 1914–1916 годах. На них изображены регалии царской власти: скипетр, держава, бармы и древнерусское знамя. Художник много лет трудился над этюдами, прежде чем приступить к картине. «Конечно, невозможно переоценить ту работу, которую ведет фонд. Это научные публикации, конференции, издательская деятельность, выставки, которые по всей стране рассказывают историю государства», — подчеркнул министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

На пленарном заседании прозвучали доклады, посвященные эпохе правления императора Александра III. Участники рассказали о технических и научных достижениях России и Москвы в этот важный для истории период, благотворительной деятельности монарха и его супруги, их пути в православии. «Историческим просвещением мы помогаем нашим согражданам, нам всем любить свою Родину, любить свою историю», — обратила внимание глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. Новые музейные пространства и сохранение исторических зданий позволят расширить подмосковную часть Императорского маршрута и сделать больше памятных мест доступными для посещения.

Завершился первый день конференции показом художественного фильма 2026 года «Романовы: преданность и предательство» кинокомпании «Солвис» и Первого канала. Вторая сессия пройдет 2 ноября в мэрии Москвы.