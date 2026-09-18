Новое оборудование для диагностики получила больница в Коломне

В Коломенскую больницу поступил новый денситометр. Современное оборудование установили в поликлинике № 2 в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Денситометрия позволяет оценить состояние костной системы и получить данные, которые необходимы врачу для постановки диагноза и дальнейшего наблюдения за пациентом. При этом возможности нового оборудования выходят за рамки привычного исследования.

«Этот аппарат более современный, более прогрессивный, в нем более удобные программы и занимает меньше времени по исследованию, чем наш старый», — рассказал заведующий центром лучевой диагностики Коломенской больницы Роман Алексеенко.