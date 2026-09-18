Новое оборудование для диагностики получила больница в Коломне
В Коломенскую больницу поступил новый денситометр. Современное оборудование установили в поликлинике № 2 в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Денситометрия позволяет оценить состояние костной системы и получить данные, которые необходимы врачу для постановки диагноза и дальнейшего наблюдения за пациентом. При этом возможности нового оборудования выходят за рамки привычного исследования.
«Этот аппарат более современный, более прогрессивный, в нем более удобные программы и занимает меньше времени по исследованию, чем наш старый», — рассказал заведующий центром лучевой диагностики Коломенской больницы Роман Алексеенко.
Денситометр измеряет плотность костной ткани и помогает выявлять остеопороз. На ранних стадиях заболевание может никак себя не проявлять, поэтому особое значение имеет своевременная диагностика. Показанием для обследования также могут стать переломы, которые происходят даже после небольшой нагрузки.
За смену на новом оборудовании специалисты могут обследовать до 25 пациентов. Направление на денситометрию дают участковый терапевт, эндокринолог или ревматолог. Результаты исследования появляются в медицинской карте в течение часа. Благодаря обновленному оборудованию необходимую диагностику могут пройти не только жители Коломны, но и пациенты со всего юго-востока Подмосковья. Медицинскую помощь оказывают в рамках ОМС.