В Подмосковье 837 многодетных семей получили земельные участки

В Московской области за десять месяцев 2026 года 837 семей с тремя и более детьми получили земельные участки. Об этом сообщило Министерство социального развития Московской области.

Свыше 1,3 тыс. родителей предпочли финансовую поддержку, воспользовавшись правом на денежную компенсацию. С 2011 года, после принятия регионального закона, собственный участок обрели почти 39 880 семей. Возможность выбора между землей и деньгами появилась в августе 2024 года. За это время почти 8,7 тыс. многодетных получили по 400 тыс. рублей, решив распорядиться средствами по своему усмотрению.

На данный момент 2 824 участка полностью сформированы и ждут своих будущих хозяев. Еще 2 307 находятся на финальной стадии формирования.

Лидерами по выдаче земли за десять месяцев текущего года стали: Одинцовский городской округ — 105 участков, городской округ Подольск — 84, Орехово-Зуевский городской округ — 72, городской округ Коломна — 65, городской округ Серпухов — 54, муниципальный округ Истра — 46.

Процедура отказа от земли в пользу денег максимально упрощена. Заявление на выплату оформляется полностью в цифровом виде через региональный портал государственных услуг. Подавать бумажные справки и лично посещать ведомства не требуется.

Одна из семей — Величенко из деревни Березенки городского округа Чехов — получила участок в тысячу квадратных метров семь лет назад. Глава семьи Яков, подполковник в отставке, преподает технологию в школе, его супруга Юлия работает контент-менеджером в компании «КровАльянс». Они воспитывают пятерых детей. Старший сын Владислав, 22 года, окончил спортивно-педагогический колледж и работает тренером в Москве. 18-летняя Мария в следующем году получит диплом Губернского колледжа по профилю «Индустрия красоты». 16-летний Тимофей учится в чеховском техникуме на слесаря-наладчика. 11-летний Савелий перешел в 5-й класс, а шестилетний Михаил посещает детский сад.

«В 2019 году мы как-то неожиданно стали обладателями нашего участка. Неожиданно — потому что в очереди простояли совсем немного, и я была крайне удивлена, когда в августе позвонили из земельного отдела и предложили несколько участков на выбор. Сделали межевание, засеяли пшеницей. Позже решили начать что-то высаживать на участке, чтобы хотя бы как-то обозначить, что это не просто поле. Здесь во всю гоняли на квадриках, рядом паслись коровы и бараны. Мы посадили несколько деревьев и плодовых кустов. А дальше…. А дальше случилась любовь. Вот ты приезжаешь на дачу, работаешь здесь, причем тяжело работаешь, потому что превратить поле в сад не просто. Едешь домой и улыбаешься. Спина, руки, ноги, все мышцы — все болит, а ты счастлив. Так мы с мужем поняли, что нашли свое место силы», — поделилась многодетная мама Юлия Величенко.

За семь лет пустое поле превратилось в цветущий сад. Семья возвела жилой дом, к которому подведено электричество и интернет. Теперь они приезжают в Березенки каждые выходные, а летом практически переезжают туда жить.