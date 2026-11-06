Детский сад построят в ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе

В жилом квартале «Восточное Бутово» в Ленинском округе продолжается строительство детского сада на 225 мест. Работы ведет компания ПИК, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Строительная готовность объекта составляет 54%. Основные монолитные работы и гидроизоляция подвальных стен близятся к завершению. Одновременно строители возводят стены и устанавливают окна. Монтаж инженерных коммуникаций и внутренняя отделка пока находятся на начальном этапе. На прилегающей территории обустраивают пространство и монтируют ограждение.

В здании разместят девять групп для детей от двух до семи лет. На первом этаже предусмотрены столовая и медицинский блок, а на втором оборудуют спортивный и музыкальный залы, а также методический кабинет. Групповые помещения распределят по всем трем этажам.

В квартале «Восточное Бутово» уже работают шесть из десяти запланированных детских садов и две из четырех школ. Здесь также предусмотрены две поликлиники, одна из которых принимает пациентов. Во дворах обустроены закрытые парки без автомобилей, а для машин жителей предусмотрен многоуровневый паркинг.

Строительство социальных объектов одновременно с жильем ведется в Подмосковье в рамках комплексного развития территорий. В таких проектах девелоперы создают необходимую инфраструктуру для новых районов.