Врач из Наро-Фоминска Дмитрий Канаев стал лауреатом премии «ПроДокторов»

Особенность премии заключается в том, что ее лауреатов определяют не профессиональные эксперты, а сами пациенты. В этом году в рейтинге участвовали более 850 тысяч врачей со всей России.

«Я всегда стараюсь найти подход к каждому, объяснить все простым и понятным языком — чтобы человек уходил от меня не с тревогой, а с ясностью и уверенностью. Эта награда для меня — прежде всего доверие пациентов, и я благодарен каждому, кто доверяет мне свое здоровье и будущее. Буду и дальше делать все, чтобы оправдывать это доверие», — отметил гинеколог-эндокринолог Наро-Фоминского перинатального центра Дмитрий Канаев.

В перинатальном центре поздравили врача с наградой, подчеркнув, что признание пациентов является важным показателем качества медицинской помощи.