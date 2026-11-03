Врач из Наро-Фоминска Дмитрий Канаев стал лауреатом премии «ПроДокторов»
Врач Наро-Фоминского перинатального центра Дмитрий Канаев вошел в число лучших гинекологов-эндокринологов Подмосковья по версии премии «ПроДокторов». Высокую оценку специалист получил благодаря положительным отзывам пациентов, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.
Особенность премии заключается в том, что ее лауреатов определяют не профессиональные эксперты, а сами пациенты. В этом году в рейтинге участвовали более 850 тысяч врачей со всей России.
«Я всегда стараюсь найти подход к каждому, объяснить все простым и понятным языком — чтобы человек уходил от меня не с тревогой, а с ясностью и уверенностью. Эта награда для меня — прежде всего доверие пациентов, и я благодарен каждому, кто доверяет мне свое здоровье и будущее. Буду и дальше делать все, чтобы оправдывать это доверие», — отметил гинеколог-эндокринолог Наро-Фоминского перинатального центра Дмитрий Канаев.
В перинатальном центре поздравили врача с наградой, подчеркнув, что признание пациентов является важным показателем качества медицинской помощи.