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    Свыше 300 подмосковных школьников получили наборы «Дом–Школа–Дом»

    Фото: Урбантех

    Более 300 школьников из Коломны, Дмитрова и Ногинска получили наборы «Дом–Школа–Дом» и отработали построение безопасных маршрутов от дома до школы. Об этом сообщило Министерство транспорта Московской области.

    Образовательная кампания проходила в Подмосковье с 22 октября по 5 ноября. Она предназначена для учеников младших классов. Проект реализуют Минтранс Московской области, региональная Госавтоинспекция и «Лаборатория дорожной культуры Урбантех».

    Финальное занятие прошло в МБОУ «Центр образования № 1 имени Героя России Андрея Завьялкина» в Ногинске. Более 100 школьников получили там персональные наборы. В комплект входят игровое поле для построения маршрута, наклейки с дорожными знаками, элементами городской инфраструктуры и персонажами, а также световозвращающий стикер для одежды или рюкзака, чтобы ребенок был заметнее для водителей в темное время суток.

    Представители Госавтоинспекции помогли школьникам определить потенциально рискованные участки и разобрали правила безопасного поведения.

    «В рамках кампании более 300 школьников из Коломны, Дмитрова и Ногинска получили возможность на практике построить безопасные маршруты от дома до школы. Для нас принципиально важно сочетать развитие дорожной инфраструктуры с профилактической работой, направленной на формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    Наборы «Дом–Школа–Дом» впервые представили школьникам Домодедово в декабре 2025 года. С тех пор их получили почти 1 000 детей в Подмосковье.

    Инструкцию о наборе опубликовали на сайте Минтранса Подмосковья.

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