Свыше 300 подмосковных школьников получили наборы «Дом–Школа–Дом»

Более 300 школьников из Коломны, Дмитрова и Ногинска получили наборы «Дом–Школа–Дом» и отработали построение безопасных маршрутов от дома до школы. Об этом сообщило Министерство транспорта Московской области.

Образовательная кампания проходила в Подмосковье с 22 октября по 5 ноября. Она предназначена для учеников младших классов. Проект реализуют Минтранс Московской области, региональная Госавтоинспекция и «Лаборатория дорожной культуры Урбантех».

Финальное занятие прошло в МБОУ «Центр образования № 1 имени Героя России Андрея Завьялкина» в Ногинске. Более 100 школьников получили там персональные наборы. В комплект входят игровое поле для построения маршрута, наклейки с дорожными знаками, элементами городской инфраструктуры и персонажами, а также световозвращающий стикер для одежды или рюкзака, чтобы ребенок был заметнее для водителей в темное время суток.

Представители Госавтоинспекции помогли школьникам определить потенциально рискованные участки и разобрали правила безопасного поведения.

«В рамках кампании более 300 школьников из Коломны, Дмитрова и Ногинска получили возможность на практике построить безопасные маршруты от дома до школы. Для нас принципиально важно сочетать развитие дорожной инфраструктуры с профилактической работой, направленной на формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наборы «Дом–Школа–Дом» впервые представили школьникам Домодедово в декабре 2025 года. С тех пор их получили почти 1 000 детей в Подмосковье.

Инструкцию о наборе опубликовали на сайте Минтранса Подмосковья.