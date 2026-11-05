Детский сад с кружками и логопедом построили в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе

Строительство детского сада на 205 мест завершили в жилом комплексе «Новоград Павлино» в Балашихе. Учреждение рассчитано на детей в возрасте от полутора до семи лет. Здание уже получило заключение о соответствии проектной документации, теперь застройщику предстоит оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В дошкольном учреждении оборудовали группы для воспитанников разных возрастов. В каждой предусмотрены отдельные помещения для игр, занятий, отдыха и переодевания. Детей обеспечат пятиразовым питанием, для приготовления еды обустроили собственный пищеблок.

Помимо групповых комнат, в здании разместили спортивный и музыкальный залы, помещения для кружков, а также кабинет психолога-логопеда. Здесь воспитанники смогут заниматься физкультурой, музыкой и развивающими занятиями, а при необходимости — получать помощь профильных специалистов.

Детский сад станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса. Помимо него, в «Новограде Павлино» предусмотрены школа на 1,6 тысячи учеников и поликлиника.