В Подмосковье 636 подростков выбрали получить паспорт на торжествах

В Московской области в октябре 636 ребят выбрали торжественное вручение первого паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Заявление на оформление паспорта необходимо подать лично в МФЦ в течение 90 дней с момента достижения 14 лет. Для этого нужны свидетельство о рождении, две фотографии размером 3,5 х 4,5 см и квитанция об оплате госпошлины в размере 300 рублей, которую можно оплатить в многофункциональном центре.

В Мингосуправления отметили, что для получения паспорта в торжественной обстановке нужно при подаче документов сообщить о своем желании сотруднику, принимающему заявление.