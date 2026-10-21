Творческий вечер поэтессы Светланы Трушиной пройдет в Можайске 24 октября

Светлана Трушина известна в округе как педагог, поэт и общественный деятель. Более 35 лет назад после завершения службы супруга в Вооруженных силах семья получила участок в Можайском и начала строить дом. Тогда же Светлане Трушиной предложили должность завуча школы № 2.

За годы работы она получила еще два сертификата — конфликтолога и имиджмейкера, а также окончила филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова с красным дипломом. Светлана Трушина работала в журналистике в России и за рубежом, за что была награждена орденом Дружбы народов. В сфере образования удостоена медали губернатора Московской области.

Она преподавала в юридическом институте, читала лекции по русскому языку в институте повышения квалификации для учителей Подмосковья. В настоящее время ведет занятия по культуре речи с экскурсоводами в Музее-заповеднике А. С. Пушкина в Вяземах.

Поэтический талант Светланы проявился еще в детстве — к восьми годам она начала складывать стихи. В ее творчестве воспеты природа и любовь к родине, поднимаются вопросы чести, долга, верности и нравственности. Среди наград — победа в Губернаторском патриотическом конкурсе и Гран-при конкурса Гостелерадио России «Душа Подмосковья — 21 век».

Новая книга «Богом благословенный рассвет» — восьмой лирический сборник автора, в который вошли как стихи, так и прозаические воспоминания. По словам Светланы Трушиной, в жизни ей пришлось пережить много трудностей, но выстоять помогло желание добиться цели и общение с надежными людьми.

Накануне презентации в день рождения поэтессу поздравил председатель совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников. Он отметил, что талант и трудолюбие Светланы Трушиной прославляют весь округ, и пожелал ей здоровья, творческих успехов и долгих активных лет.

Презентация сборника «Богом благословенный рассвет» состоится 24 октября в 15:00 в Можайском КДЦ. Вход свободный.