В Подмосковье 29 сентября ожидается 2-й класс пожарной опасности

В большинстве лесничеств Московской области 29 сентября ожидается второй класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

В Лужниковском лесничестве прогнозируется первый класс пожарной опасности, в Виноградовском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — третий класс. На территории гослесфонда региона 28 сентября возгораний не зафиксировано.

30 сентября и 1 октября на большей части территории Московской области также ожидается второй класс пожарной опасности, в Виноградовском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — третий класс.

В ближайшие дни температура составит +10…17 градусов, ночью — +4…9 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.