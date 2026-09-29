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    В Подмосковье 29 сентября ожидается 2-й класс пожарной опасности

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В большинстве лесничеств Московской области 29 сентября ожидается второй класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

    В Лужниковском лесничестве прогнозируется первый класс пожарной опасности, в Виноградовском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — третий класс. На территории гослесфонда региона 28 сентября возгораний не зафиксировано.

    30 сентября и 1 октября на большей части территории Московской области также ожидается второй класс пожарной опасности, в Виноградовском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — третий класс.

    В ближайшие дни температура составит +10…17 градусов, ночью — +4…9 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

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