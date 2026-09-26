Более 1 тысячи человек посмотрели кино под открытым небом в Люберцах

Сезон еженедельных кинопоказов подходит к концу. В Летнем и Наташинском парках в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье» и проекта «Кинопарк» прошло 26 сеансов.

Зрители увидели 14 уникальных работ, общая продолжительность фильмов составила 3120 минут — 52 часа.

Исполняющий обязанности заместителя главы округа Вячеслав Звездилин отметил, что развитие городской среды и создание новых точек притяжения — приоритет для муниципалитета. Такие проекты доказывают, что округ становится современным и комфортным пространством для отдыха, а культурная жизнь — еще насыщеннее.

Организаторы отмечают высокий интерес жителей и рассматривают возможность расширения программы в следующем сезоне — в том числе за счет тематических недель, показов классики и кино с обсуждением.

Завершающий показ сезона пройдет 27 сентября в Наташинском парке. В 19:30 зрителям старше 12 лет представят картину «Про людей и про войну». Этим фильмом организаторы подведут итог масштабному летнему проекту.