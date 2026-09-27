В Подмосковье 27 сентября ожидается II класс пожарной опасности

В Московской области 27 сентября на большей части территории ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

В Дмитровском, Егорьевском, Луховицком, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах прогнозируется II класс, в Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском — III класс.

26 сентября на территории гослесфонда региона возгораний не зафиксировано. 28 сентября на большей части области ожидается II класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве — I класс, в Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском — III класс. 29 сентября на большей части территории прогнозируется II класс, в Виноградовском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — III класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет плюс 13–17°C, ночью — плюс 4–11°C. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

При обнаружении возгорания просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».