Самбист из Королева Савелий Солдатенков выиграл серебро на Кубке мира

Представитель Московской области Савелий Солдатенков стал обладателем серебряной медали на Кубке мира по самбо в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсмен выступал в весовой категории свыше 98 килограммов от спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам в Королеве. На пути к финалу он одержал две уверенные победы: со счетом 2:0 над представителем Таджикистана Саймухамадом Исмацодой и с разгромным счетом 11:0 над Маликберди Бегиевым из Туркменистана. В решающей схватке Савелий не смог выйти на татами из-за полученной травмы, что принесло ему второе место.

В командном зачете сборная России заняла первое место, завоевав 45 наград (17 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых). Кубок собрал более 230 атлетов из 14 стран в дисциплинах спортивного, боевого самбо и состязаниях среди слабовидящих.

В мае Солдатенков уже становился чемпионом Европы в Тбилиси (боевое самбо, свыше 98 килограммов), а в 2023 году побеждал на первенстве мира среди юниоров.