Капремонт коллектора в Воскресенске улучшит водоотведение для 34 тысяч жителей

В Воскресенске проходит капитальный ремонт напорного трубопровода на дне Москвы-реки. О деталях модернизации коммунальной инфраструктуры рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Проект реализуют в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и региональной госпрограммы МинЖКХ Подмосковья.

Министр ведомства Кирилл Григорьев подчеркнул, что сейчас в работе находится почти 200 объектов: возводятся станции водоподготовки, обезжелезивания и модернизируются очистные сооружения для повышения качества воды и надежности водоотведения. Параллельно проводят автоматизацию процессов для сокращения ручного труда.

Дюкер представляет собой участок трубы под препятствием (рекой или дорогой). Обновлению подлежит сеть протяженностью более километра, введенная в эксплуатацию в 1971 году. Несмотря на возраст свыше 50 лет, объект остается ключевым звеном системы для микрорайона Новлянский, промзоны Воскресенска, а также деревни Ратчино и села Федино.

Сейчас специалисты завершают сварку наземной ветки. Работы на подводном участке временно остановлены — их возобновят после окончания навигации на Москве-реке, чтобы не мешать судоходству и обеспечить безопасность.

Завершение проекта намечено на 2027 год. В результате бесперебойным водоотведением обеспечат 34 тысячи жителей города.