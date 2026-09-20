Жители отдаленных деревень проголосовали на выборах в Серпухове

Третий день голосования на выборах в Государственную думу и Московскую областную Думу продолжается в округе. Выдача и учет бюллетеней осуществляются в строгом соответствии с регламентом.

Фермеры Екатерина и Василий Власовы пришли на избирательный участок, расположенный в Кузьменковской сельской библиотеке, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Супруги приехали вместе с сыном Степаном, который помог отцу оставить свой голос.

«Наша деревня небольшая, и ей нужны изменения. Считаю, что это гражданский долг каждого россиянина, особенно сельского жителя. Ведь с деревни начинается все», — отметила Екатерина Власова.

Жители сел и деревень активно участвуют в голосовании, понимая, что их выбор влияет на будущее родного края. На участках работают члены избирательных комиссий, независимые наблюдатели и представители органов власти. Соблюдение порядка и установленных требований контролируется на протяжении всего дня.