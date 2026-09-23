Поликлиника № 2 в Реутове будет работать до полуночи 26 сентября

Реутовская клиническая больница присоединилась к областной акции «Старт в долголетие». Единый день диспансеризации пройдет в субботу, 26 сентября, в городской поликлинике № 2 с 09:00 до 00:00, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Чтобы пройти обследования, необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

«Если ранее вы не успевали попасть диспансеризацию из-за работы или планов в первую половину дня субботы, во время Единого дня диспансеризации, то сейчас точно должны успеть», — отметил заведующий городской поликлиникой № 2 Александр Пахомов.

Работа учреждения до полуночи позволит всем желающим позаботиться о своем здоровье.