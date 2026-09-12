Воробьев поздравил ветерана ВОВ из Пущина Вагина со 100-летием

По его словам, с сентября 1944 года Вагин воевал на Первом Украинском и Первом Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Белоруссии, Украины, Чехословакии и Польши.

После войны Вагин связал профессиональную жизнь с гражданской авиацией. В 1948 году его направили в Ашхабад для участия в ликвидации последствий сильного землетрясения. Там он познакомился с будущей супругой.

«От всей души желаю крепкого здоровья, сил, тепла и заботы родных. Низкий поклон за подвиг, мужество и вклад в Великую Победу!» — отметил губернатор.

Вагин награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

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