Воробьев поздравил ветерана ВОВ из Пущина Вагина со 100-летием
Ветеран Великой Отечественной войны из Пущина Александр Вагин отметил 100-летний юбилей. Поздравления в телеграм-канале опубликовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, с сентября 1944 года Вагин воевал на Первом Украинском и Первом Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Белоруссии, Украины, Чехословакии и Польши.
После войны Вагин связал профессиональную жизнь с гражданской авиацией. В 1948 году его направили в Ашхабад для участия в ликвидации последствий сильного землетрясения. Там он познакомился с будущей супругой.
«От всей души желаю крепкого здоровья, сил, тепла и заботы родных. Низкий поклон за подвиг, мужество и вклад в Великую Победу!» — отметил губернатор.
Вагин награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
Ранее Воробьев поздравил ветерана ВОВ Илью Сударчикова со 101-летием.