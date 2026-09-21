Почти 126 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа

Почти 126 тысяч жителей Подмосковья уже прошли вакцинацию против гриппа. В медицинские учреждения региона поступают отечественные препараты, сделать прививку бесплатно могут взрослые и дети.

Перед вакцинацией врач проводит осмотр и проверяет наличие противопоказаний. Взрослые могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Для детей прививки также организуют в школах и детских садах с согласия родителей.

«Вакцинация остается самым эффективным способом профилактики гриппа и его последствий. Особенно важно своевременно защитить детей, пожилых людей и лица с хроническими заболеваниями, поскольку грипп может вызывать серьезные осложнения», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Для удобства жителей в Подмосковье работают мобильные прививочные пункты. Их размещают в местах с большим потоком людей, в том числе на площадях, возле торговых центров и железнодорожных станций. Информация о графике их работы публикуется на сайтах медицинских организаций.

Записаться на вакцинацию в поликлинику можно через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», региональный портал «Здоровье», по номеру 122 или в приложении «Добродел Здоровье».