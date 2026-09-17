Схему движения автобусного маршрута № 35 обновили в Ногинске

С 17 сентября для жителей Богородского округа начнет действовать обновленная схема движения автобуса № 35 «Ногинск — Починки — Соколово». Изменения разработаны с учетом запросов жителей и направлены на то, чтобы сделать поездки комфортнее.

Главная цель нововведений — обеспечить прямую беспересадочную связь между поликлиникой № 2 и деревнями Соколово и Починки. Теперь жителям этих населенных пунктов не придется делать пересадки, чтобы добраться до важного социального объекта. Это особенно важно для тех, кто регулярно посещает медучреждение, а также для пожилых людей и семей с детьми.

На маршруте будет работать автобус, выполняющий 12 рейсов в день. Расписание составлено так, чтобы охватить основные потребности пассажиров: первый рейс от остановки «Соколово‑3» стартует в 07:15, а последний от вокзала Ногинск отправляется в 18:15. Такой график позволит жителям планировать поездки как в утренние часы, так и в вечернее время.

Развитие транспортной инфраструктуры ориентировано в первую очередь на реальные запросы людей. Связь населенных пунктов с ключевыми социальными объектами — один из главных критериев при корректировке маршрутов.