Евразийский диктант по цифровой безопасности прошел в Можайске

9 сентября в школе «Перспектива» села Тропарево состоялся Евразийский диктант по цифровой безопасности. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Прививка от мошенников» и объединило школьников из разных регионов России и стран СНГ.

В современном мире цифровая грамотность становится одним из важнейших навыков, необходимым для безопасного использования технологий. В рамках федерального проекта «Прививка от мошенников» в школе «Перспектива» села Тропарево 9 сентября состоялся Евразийский диктант по цифровой безопасности.

Школьники присоединились к всероссийской акции, которая прошла в едином цифровом формате и объединила около 50 тысяч участников из всех регионов России и стран СНГ. Мероприятие было направлено на повышение уровня цифровой грамотности и формирование навыков защиты от киберугроз.

Организаторы поставили перед собой задачу помочь детям выработать устойчивый навык распознавания уловок злоумышленников. Вопросы для диктанта разработали эксперты ПСБ, Росфинмониторинга и Роспатриотцентра с учетом возрастных особенностей участников.

Ученики школы «Перспектива» проверили знания о распознавании фишинговых сайтов, анализе подозрительных ссылок в мессенджерах и противодействии психологическим атакам мошенников, выдающих себя за сотрудников банков. Также школьники узнали, как распознавать дипфейки и защищать личные данные.

Для участников диктант стал не только проверкой знаний, но и возможностью оценить свою готовность к вызовам цифровой эпохи и получить практические навыки безопасного поведения в интернете.