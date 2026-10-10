На Первенство Московской области по практической стрельбе съехались 120 спортсменов

В Балашихе состоялось Первенство Московской области по пневматическому пистолету. В спортивном комплексе имени Елены Донской в микрорайоне Дзержинского выступили 120 участников. 360.ru показал кадры состязания.

Турнир, посвященный памяти Героя России Александра Потапова, прошел в четвертый раз. В Балашиху съехались 120 стрелков из девяти регионов России. Среди них 38 участниц женского пола.

«Всегда наши спортсмены выступают на очень высоком уровне. Девчонки выступают прекрасно. И, конечно, они составляют огромную конкуренцию мальчишкам нашим», — рассказала советник руководителя Федерации практической стрельбы Московской области Татьяна Дудоладова.

Хотя участвуют в первенстве дети, их оценивают по-взрослому, сообщил директор соревнований Дмитрий Ашихмин. Программа состоит из 10 упражнений. Члены жюри оценивают не только меткость, но и скорость прохождения дистанции. Спорные попадания в мишень они рассматривают буквально под лупой.

«Все стрелки идут на результат, поэтому мы всегда делаем это все наиболее скрупулезно для того, чтобы понять, были две или одна пробоина», — объяснил главный судья соревнований Александр Волков.

По итогам первенства участники могут получить спортивные разряды и пройти в сборную Московской области. Сильнейшие представят регион на всероссийских соревнованиях.

«Я это оцениваю на самом высшем уровне. Понятно, что всегда есть, куда стремиться. Мы совершенствуемся, задаем, так сказать, ритм, темп», — сказал руководитель регионального отделения Федерации практической стрельбы Московской области Борис Крейндлин.

Ранее спортсмены из Подмосковья завоевали две медали на Первенстве России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе.