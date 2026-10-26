Пенсионеры из Лотошина посетили с экскурсией Можайский округ

Мероприятие прошло 24 октября под девизом «История рядом!». В рамках проекта «Активное долголетие» гости совершили поездку по знаковым местам муниципалитета.

Первым пунктом маршрута стал выставочный отдел Можайского культурно-досугового центра. Участники познакомились с постоянными экспозициями «Город воин, город крепость, город святыня», «Чтобы помнили» и «Город и горожане», которые позволили окунуться в богатую историю древнего города, узнать о его героическом прошлом и жизни простых людей в разные эпохи.

Главным событием дня стало посещение легендарного Бородинского поля. Гости побывали у памятника Михаилу Кутузову в Горках, посетили знаменитую батарею Раевского и Шевардинский редут, увидели Спасо-Бородинский монастырь и памятник «Мертвым Великой армии», отдав дань памяти павшим воинам.

Организаторы отметили, что такие мероприятия имеют огромное значение для людей старшего возраста. Они подчеркнули, что историю важно не только читать в книгах, но и видеть своими глазами.