В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде 25 ноября открыли выставку «Мир без границ». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция представляет творческие работы молодых людей с ограниченными возможностями здоровья отделения реабилитации Социального центра «Павлово-Посадский». Цель — привлечь внимание общества к их талантам, поддержать стремление к самореализации и показать, что для настоящего искусства не существует преград, пояснили в ведомстве.

На выставке представлено более 30 картин, созданных в технике пластилинографии — рисования пластилином на твердой основе. Каждая работа индивидуальна и выполнена в яркой, самобытной манере.

Гости могут увидеть сюжеты русских народных и авторских сказок, персонажей культовых советских и современных мультфильмов, а также зарисовки к главным праздникам года — Новому году, Масленице и Дню Победы.

Выставка будет работать до 10 декабря.