День работника налоговых органов отметили в Ленинском городском округе 21 ноября. Торжественное мероприятие провели для сотрудников Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Московской области.

Заместитель главы Ленинского округа Анастасия Забелина и заместитель председателя совета депутатов Валерий Черников поблагодарили специалистов за работу и вручили лучшим заслуженные награды — почетные грамоты и благодарности главы муниципалитета и совета депутатов.

«Работа налоговой службы имеет большое значение для экономической стабильности и развития территории. От профессионализма, ответственности и добросовестности специалистов зависит формирование доходной части бюджета, которая позволяет реализовывать важные для жителей проекты и программы», — подчеркнула Анастасия Забелина. Она пожелала коллективу инспекции успехов, новых профессиональных достижений и благополучия

Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 14 активно внедряют цифровые решения, совершенствуют взаимодействие с налогоплательщиками и повышают качество предоставляемых услуг. Кроме того, коллектив налоговой инспекции участвует в гуманитарной миссии по поддержке участников спецоперации.