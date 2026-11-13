Заседание Общественной палаты провели в округе Пушкинский

Общественная палата городского округа Пушкинский 12 ноября провела заседание, посвященное улучшению взаимодействия с жителями и повышению прозрачности своей деятельности. В заседании приняли участие заместитель главы Артем Люхин, председатель Совета депутатов Артем Садула, его заместители Нина Ушакова и Николай Михалин, а также уполномоченные главы и представители окружного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Основной темой обсуждения стали пути совершенствования работы с населением и усиление информационной открытости. Как отметил Артем Люхин, главная задача заседания заключалась в том, чтобы «максимально сконцентрировать усилия членов палаты для получения объективной информации от населения о тех проблемах, которые волнуют больше всего».

Особое внимание уделили ведению общественниками социальных сетей. Артем Садула подчеркнул важность этого направления: не у всех есть время смотреть телевизор или читать прессу, но соцсети всегда под рукой.

По итогам заседания утвердили план мероприятий, включающий проведение общественных приемов, сбор предложений от граждан и подготовку тематических обзоров. Такой подход позволит палате эффективнее решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной поддержки и другие актуальные темы.