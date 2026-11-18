В новом квартале «Белата» на первых этажах жилых домов разместят объекты социальной инфраструктуры. Жители смогут пользоваться библиотекой, аптечным пунктом и многофункциональным центром, а также обращаться к участковому полиции, сообщили в региональном стройнадзоре.

В библиотеке посетители смогут брать книги и журналы для домашнего чтения и приобретать печатные издания. В МФЦ оборудуют три окна приема, зону ожидания и электронную систему очереди.

Проект предусматривает строительство двух жилых корпусов общей вместимостью около тысячи квартир. Они появятся в границах улиц Красноармейской, Московской, Комсомольской и Калараш. Начать работы планируют в декабре 2026 года, а завершить — до конца 2030-го.

Под зданиями обустроят подземные автостоянки на 581 машино-место. В первом корпусе также предусмотрят велосипедные помещения и индивидуальные кладовые. Спуститься к ним и на парковку можно будет на лифте.