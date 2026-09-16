Глава Волоколамска проверила подготовку жилого фонда к отопительному сезону

В Волоколамском муниципальном округе продолжается подготовка жилого фонда к предстоящему осенне-зимнему периоду. Глава округа Наталья Козлова вместе с профильными специалистами администрации, депутатами и представителями управляющей компании проверила качество выполненных работ в многоквартирных домах на улице Пороховской.

В доме № 9 строители полностью утеплили торцевую стену здания пенополистиролом. Влагостойкий материал защищает конструкции от промерзания и сырости, а также помогает сократить теплопотери и поддерживать комфортную температуру в квартирах.

В доме № 20, где проживают около 200 человек, особое внимание уделили подвальному помещению и инженерным коммуникациям. Специалисты управляющей компании промыли систему теплопотребления, провели гидравлические испытания на плотность и прочность, проверили запорную арматуру и оборудование теплового пункта — насосы, подогреватели и другие элементы системы.

Оба дома готовы к наступлению холодов. Плановые мероприятия на объектах жилого фонда округа завершат до официального старта отопительного сезона, чтобы обеспечить стабильную работу систем отопления в течение зимы.

Повышение качества жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры — одна из задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». К 2030 году в стране планируется обновить жилищный фонд не менее чем на 20% по сравнению с уровнем 2019 года.