В Орехово-Зуеве потушили лесной пожар у деревни Асташково

В лесном фонде Московской области 29 октября обнаружили один пожар. Очаг возгорания заметили местные жители в 1 км от деревни Асташково Орехово-Зуевского городского округа и сообщили о нем по телефону 112, информацию передали в региональную диспетчерскую службу Мособллеса.

Пожар ликвидировали пять человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники. Причиной назвали нарушения правил пожарной безопасности гражданами.

Сейчас устанавливают подозреваемых в поджогах, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направили в надзорные органы, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей, а также лишение свободы на срок до 10 лет.