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    Более 90% детей-сирот в Подмосковье отдали предпочтение жилищным сертификатам

    Фото: Министерство социального развития Подмосковья

    В Московской области доля детей-сирот, выбирающих жилищные сертификаты вместо готовых квартир, превысила 90%. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

    Программу сертификатов запустили в 2023 году. Тогда такой вариант выбирали 36% получателей жилья. С начала 2026 года жильем обеспечили 702 ребенка-сироты, из них 638 человек реализовали сертификат на самостоятельное приобретение квартиры.

    Сертификат позволяет подобрать жилье на первичном или вторичном рынке в любом городском округе Подмосковья. Сумму рассчитывают исходя из норматива 33 кв. метра и стоимости квадратного метра в конкретном муниципалитете, при наличии собственных средств можно доплатить за дополнительные метры. Каждую сделку сопровождает куратор — от выбора локации до подписания документов.

    «Мы ушли от формального подхода, когда ребенок просто ждет квартиру, подобранную за него. Сегодня он сам решает, где и в каких условиях будет жить, — и получить сертификат может уже в 18 лет, на пять лет раньше федеральной нормы», — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

    По планам на 2026 год жильем обеспечат 967 детей-сирот, из них 852 человека получат именно сертификаты. За три года квартиры предоставили более 3,5 тысячи детей-сирот, свыше 2,6 тысячи из них выбрали сертификаты.

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