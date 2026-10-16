Лекция к международному Дню девочек прошла в Наро-Фоминске

14 октября в рамках сотрудничества военно-патриотического клуба «Память» из деревни Головково и лицея имени Героя России Веры Волошиной состоялся особенный урок памяти, приуроченный к Международному дню девочек. Тематическую встречу под названием «Медаль четырех девочек» провела методист клуба «Память» Лариса Шашкина-Измайлова.

Занятие было посвящено трагическим и вдохновляющим судьбам Тани Савичевой, Анны Франк, Садако Сасаки и Саманты Смит. Личные истории этих школьниц из разных стран и эпох стали общемировыми символами борьбы за мир и счастливое детство.

Учащимся рассказали об истории создания специальной медали, учрежденной Комитетом защиты мира и носящей имена четырех героинь. Эту награду вручают людям, которые посвящают свою жизнь защите прав детей и созданию произведений, утверждающих идеалы добра и гуманизма.

Главным посылом встречи и самой медали стал вечный призыв: «Мир — детям мира!». Проведение подобных уроков способствует формированию у подрастающего поколения ценностей гуманизма, уважения к памяти и стремления к сохранению мира.