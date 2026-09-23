Капремонт домов и работу лифтов обсудили на совещании в Серпухове

В Серпухове продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. Ход работ и вопросы эксплуатации лифтового оборудования обсудили на еженедельном совещании с участием главы округа Алексея Шимко.

22 сентября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в еженедельном ВКС под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Одной из тем встречи стали вопросы капитального ремонта многоквартирных домов и содержания лифтового оборудования.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта на 2026–2028 годы в Серпухове на текущий год запланированы работы в 29 многоквартирных домах. Специалистам предстоит обновить 44 элемента: 20 кровель, 12 фасадов, 7 внутридомовых инженерных систем, 2 лифта и 3 балконные плиты.

На сегодняшний день ремонт завершен в 20 домах — работы выполнены по 29 элементам. Еще на 9 объектах специалисты продолжают работы. Общий уровень исполнения плана составляет около 70%.

По направлениям замены балконных плит и ремонта внутридомовых систем подрядчики пока не определены. Эти работы перенесены на 2027 год.

Отдельное внимание на совещании уделили эксплуатации лифтового оборудования. В Серпухове насчитывается 1761 многоквартирный дом, 411 из них оборудованы лифтами. Всего в округе работают 1364 подъемника, обслуживанием которых занимаются шесть организаций.

С начала года от жителей поступило 33 обращения по вопросам работы лифтов. Все они находятся на контроле. Особое внимание уделяется 15 лифтам иностранного производства в пяти многоквартирных домах — из-за ограничений на поставки существуют риски с обеспечением необходимыми запасными частями.

Алексей Шимко поручил продолжить мониторинг ситуации и заранее прорабатывать возможные решения для обеспечения бесперебойной работы оборудования.

«Продолжим держать курс на результат», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Также на совещании обсудили проведение выборов в округе. Голосование прошло штатно, без нарушений. Глава округа поблагодарил членов избирательных комиссий, наблюдателей, волонтеров и все службы, обеспечившие организацию процесса.