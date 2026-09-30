Восстановление окон после атаки БПЛА начали в Солнечногорске

В Солнечногорске продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотников. Фонд капитального ремонта Московской области заключил контракт с подрядной организацией на восстановительные работы здания на улице Банковской, 30.

На сегодняшний день практически завершена замена окон в доме на улице Банковской, 30. Параллельно специалисты ведут монтажные работы в соседних зданиях, пострадавших от осколков и взрывной волны. В список адресов, где ведется ремонт, вошли: улица Военный городок, дом 11; улица Банковская, дом 26; улица Баранова, дом 35.

По данным на 29 сентября, на улице Военный городок новые окна уже установлены в трех квартирах. Для остальных шести пострадавших квартир оконные блоки заказаны и находятся в производстве. При сохранении темпов и своевременном обеспечении доступа в жилые помещения завершить все работы планируется к середине октября.

Восстановление идет в тесном контакте с людьми. 29 сентября была организована встреча с жителями пострадавших домов. В диалоге приняли участие заместители главы Солнечногорска Никита Иванов и Эдуард Машковцев, а также местные депутаты. На встрече обсуждались текущие сроки, порядок работ и организационные вопросы, связанные с доступом в квартиры. Ситуация остается на контроле администрации.