Городской фестиваль творчества прошел в Серпухове

Парк «Питомник» в Серпухове стал площадкой фестиваля «ПавлинАрт», объединившего музыку, танцы, творчество и интерактивные активности. Главным символом события стал павлин — один из узнаваемых образов города, который получил современное художественное воплощение.

10 октября в парке «Питомник» прошел фестиваль «ПавлинАрт». Организатором события выступило МАУК «Парки Серпухова».

Программа фестиваля была посвящена творческому самовыражению и современной молодежной культуре. Гости могли принять участие в художественных экспериментах, создать кокошники и украшения своими руками, попробовать себя в керамике и освоить технику кастомизации одежды.

Также посетители наблюдали за созданием картин из песка, оставляли анонимные пожелания в специальной «Почте пожеланий», участвовали в экологических играх и отправлялись на экскурсии по территории парка.

К проведению фестиваля присоединились студенты образовательных учреждений городского округа, участники инклюзивной школы «Абсолют», творческие студии, волонтеры Подмосковья, местные мастера и приглашенные артисты.

«ПавлинАрт» стал площадкой для общения представителей разных поколений и показал, как городской символ может получить новое звучание через творчество и современные форматы.

Фестиваль продолжил традицию сохранения культурного наследия Серпухова, открывая жителям новые возможности для самовыражения и участия в городских событиях.