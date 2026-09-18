День работников благоустройства отметили в Зарайске

Работников сферы благоустройства поздравили в Зарайске. Новая праздничная дата в календаре Подмосковья появилась три года назад.

В Зарайске за чистоту дворов и скверов отвечает организация «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство». В ее ведении находится огромная территория площадью более 950 квадратных километров, а это 450 многоквартирных домов, дороги, а еще дворы и общественные пространства.

Сотрудников сферы благоустройства в Зарайске более 500 человек, и работы у них всегда хватает. Они устанавливают лавочки, асфальтируют проезды, убирают снег, обслуживают уличные фонари.