День работников благоустройства отметили в Зарайске
Работников сферы благоустройства поздравили в Зарайске. Новая праздничная дата в календаре Подмосковья появилась три года назад.
В Зарайске за чистоту дворов и скверов отвечает организация «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство». В ее ведении находится огромная территория площадью более 950 квадратных километров, а это 450 многоквартирных домов, дороги, а еще дворы и общественные пространства.
Сотрудников сферы благоустройства в Зарайске более 500 человек, и работы у них всегда хватает. Они устанавливают лавочки, асфальтируют проезды, убирают снег, обслуживают уличные фонари.
«Наши сотрудники сферы благоустройства делают все для того, чтобы жители оставались довольны. Я хотел бы им сегодня сказать огромное спасибо, потому что это тяжелый труд», — обратился к виновникам торжества глава муниципалитета Виктор Петрущенко.
На празднике лучших сотрудников сферы благоустройства наградили за добросовестный труд и вклад в развитие округа. Зарайск с каждым годом становится краше — создаются новые общественные пространства, благоустраиваются дворы.