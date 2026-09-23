Врип главы Павлово-Посадского округа провел личный прием жителей

В приемной партии «Единая Россия» ВРИП Главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов провел личный прием жителей. В ходе встречи обсудили вопросы компенсаций за залив квартир, состояния дорог, предоставления жилья и поддержки творческих инициатив.

22 сентября Сергей Балашов встретился с жителями Павлово-Посадского округа в формате личного приема. Такой формат позволяет напрямую узнать о проблемах, с которыми сталкиваются люди, и определить пути их решения.

В числе обращений были вопросы, связанные с компенсацией за залив квартиры, проведением земляных работ и состоянием дорог в районах СНТ «Березка», «Наука», а также на подъездах к территориям «Дружба», «Луч-1» и «Факел».

Жители также обратились по поводу отсыпки дорог на улицах Радужная и Звездная, предоставления жилья и поддержки творческих проектов.

По итогам встречи Сергей Балашов дал поручения профильным службам детально изучить каждое обращение и принять необходимые меры.

«Первичные разъяснения жители получили. Но останавливаться на этом нельзя. Коллегам дал поручение детально разобраться в каждом вопросе. Где есть нарушения — будем добиваться справедливости и наказывать виновных. Стараемся сделать все, что в наших силах. Спасибо за доверие!» — отметил Сергей Балашов.