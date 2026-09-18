Максимальная скидка на элитный дом в Подмосковье достигла 600 млн рублей

Максимальная скидка на дом среди представленной сейчас на рынке элитной недвижимости в Московской области достигла 600 миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказала представитель Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) Татьяна Алексеева.

Речь идет о доме площадью 1700 квадратных метров в коттеджном поселке «Николино» на Рублево-Успенском направлении. Он находится на участке размером 200 соток.

«Цена до снижения — 2,2 миллиарда рублей, после — 1,6 миллиарда рублей. Дисконт — 600 миллионов рублей», — пояснила Татьяна Алексеева.

В здании четыре спальни с ванными и гардеробными, бассейн, сауна, кабинет, студия, а также винный погреб. На территории находятся летние беседки и гаражный комплекс с квартирами для персонала.

Второе место занял особняк в поселке «Сосновый бор». Стоимость объекта площадью более тысячи квадратных метров с участком 75 соток снизилась с 1,13 миллиарда до 825,7 миллиона рублей (скидка свыше 304 миллионов). В доме шесть спален, спа-зона, кинотеатр, библиотека и зимний сад. На лесном участке с вековыми соснами обустроены баня, теннисный корт и летний кинотеатр.

Замыкает тройку дом в поселке «Успенские усадьбы» площадью 732 квадратных метра на участке в 100 соток. Цена составила 715 миллионов рублей при дисконте в 151,6 миллиона. Здание в стиле современной классики расположено на гектаре земли с ландшафтным парком. Внутри — четыре спальни, кабинет и просторная гостиная с отделкой из мрамора и дерева. Инфраструктура включает отдельный гараж с квартирой для персонала, парковку на шесть машин и зону отдыха с печным комплексом.