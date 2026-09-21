Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по цифровизации лесной отрасли

IT-специалистов и студентов приглашают разработать цифровые решения в рамках всероссийского конкурса «Лесной хакатон 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию допускаются россияне старше 18 лет, студенты профильных вузов и эксперты в сфере анализа данных.

Конкурс проходит по четырем направлениям: прогнозирование лесных пожаров, мониторинг лесного покрова, определение таксационных характеристик насаждений, а также планирование лесовосстановления.

Основная работа пройдет онлайн, финальные защиты проектов состоятся в МГТУ имени Н. Э. Баумана с возможностью дистанционного подключения.

Участники могут выступать индивидуально или командами от двух до пяти человек.

Регистрация открыта до 28 сентября на сайте проекта.