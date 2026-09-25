В Наро-Фоминске завершился слет школьных лесничеств Подмосковья

В деревне Литвиново Наро-Фоминского городского округа завершился XIII областной слет школьных лесничеств Московской области и региональный этап Всероссийского юношеского лесного конкурса «Подрост». Об этом сообщил Комитет лесного хозяйства Московской области.

В слете приняли участие более 150 человек: 107 детей и более 40 взрослых — руководители школьных лесничеств, педагоги и специалисты лесного хозяйства. За звание лучших боролись 18 команд Московской области, а также гости из Липецкой области.

«Нам важно, что лесное дело вам по-настоящему интересно. Это не просто увлечение — это начало большого пути, на котором вы учитесь слышать лес, понимать его и заботиться о нем. И мы всегда рядом: вместе с педагогами и наставниками помогаем вам расти, открывать новое, пробовать, ошибаться и снова идти вперед. Потому что за каждым из вас — будущее наших лесов, и нам очень хочется, чтобы это будущее было добрым и по-настоящему вашим», — сказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Участники представили «Визитные карточки», показали теоретические знания в конкурсах-конференциях «Юные лесоводы — Лесознание», приняли участие в командном турнире «Лесное многоборье», лесопожарной эстафете «Огонь не пройдет» и лесном квесте.

По итогам командного зачета лучшими школьными лесничествами стали «Друзья леса» МБОУ «Перспектива» Можайского городского округа, «ПРО.ЛЕС» МОУ Подосинковская СОШ Дмитровского городского округа и «Зеленый патруль» МОУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» Волоколамского городского округа.

Победителями регионального этапа Всероссийского юношеского конкурса «Подрост», которые представят Московскую область на федеральном, заключительном этапе, стали Елизавета Романова из МОУ «Подосинковская средняя общеобразовательная школа» (Дмитровский городской округ), Ирина Будылкина из МБОУ городского округа Пушкинский «Софринский общеобразовательный комплекс» и Ангелина Немешаева из МБОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа» городского округа Серпухов.

Слет проводится ежегодно с 2013 года для развития движения школьных лесничеств и поощрения молодых людей, интересующихся лесным хозяйством, экологией и биологией.