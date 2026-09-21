Администрация Раменского округа окажет помощь пострадавшим из-за атак БПЛА

Семьи из деревни Строкино в ночь с 19 на 20 сентября лишились жилья в результате атаки беспилотников. Власти Раменского округа взяли ситуацию на контроль.

Администрация муниципалитета оперативно отреагировала на ситуацию и поможет всем, кто нуждается. Одному из пострадавших понадобилось временное жилье. Мужчину уже пригласили в отдел жилищной политики администрации — 22 сентября ему предложат варианты квартир в маневренном фонде.

Другая семья отказалась от временного жилья, так как имеет еще один дом, где можно переждать ремонт. Но без помощи этих людей тоже не оставили: администрация привезет им генераторы с топливом. Кроме того, энергетики уже начали восстанавливать свет. Представители администрации постоянно на связи с пострадавшими жителями и готовы оперативно решить любую другую проблему, если она возникнет. Помощь по мере необходимости будет оперативно оказана.