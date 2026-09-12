Председатель Совета депутатов поздравил жителей Химок с Днем города

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский вместе с жителями принял участие в праздничной программе ко Дню города в парке имени Величко. Для гостей подготовили концерт, творческие мастер-классы и патриотические активности.

Музыкальную часть представила программа «Химки: территория талантов». На сцене выступили творческие коллективы Дома культуры «Родина» и «Фирсановка», а также Сходненской детской школы искусств.

«День города — это возможность увидеть, чем живут Химки. Сегодня здесь выступили наши коллективы, художники показали свои работы, а жители приняли участие в мастер-классах и акциях. Когда люди сами становятся частью праздника, он по-настоящему объединяет», — отметил Сергей Малиновский.

Одной из площадок стала интерактивная зона «Успех V единстве поколений». Жители присоединились к акции «Письмо солдату», познакомились с азбукой Морзе и стали участниками мероприятия «Облако имен».

«Дети попробовали себя в творчестве, взрослые присоединились к патриотическим акциям. Каждый смог выбрать занятие по душе и провести этот день с близкими», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

В парке также представили выставку «Город на холсте», которую подготовил выставочный комплекс «Артишок». На пленэре «Пейзаж родного края» гости создали собственные картины. Для юных участников организовали аквагрим и мастер-класс «Химкинские узоры».

Праздничная программа стала частью мероприятий ко Дню города. В разных микрорайонах Химок для жителей подготовили концерты, творческие, спортивные и семейные активности.