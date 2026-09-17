Донорская акция прошла в Подольске

В гипермаркете оборудовали изолированную стерильную зону, прием проводили опытные врачи-трансфузиологи «Московского областного центра крови».

В числе постоянных участников донорского движения была ветеринарный врач Наталья Скрябнева. В этот раз она сдала кровь уже в девятый раз. Член Общественной палаты Подольска Юлия Ахтямова стала донором 11 лет назад и с тех пор старается привлекать к этому других. Ее муж также принимает участие в движении — на его счету уже 27 донаций.

В этом году День донора прошел в гипермаркете во второй раз. В нем приняли участие более 40 человек. Следующая акция состоится в 2027 году.