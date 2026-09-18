Завод счетчиков из Мытищ повысит выработку по нацпроекту

Компания «Водомер» из Мытищ стала участником федерального проекта «Производительность труда». Вместе со специалистами Регионального центра компетенций предприятие планирует оптимизировать поверку, ремонт и сервисное обслуживание приборов учета.

«Водомер» выпускает счетчики воды и тепла для коммунальной сферы и промышленных предприятий, а также оказывает гарантийные и сервисные услуги. Эксперты РЦК изучат производственные и сервисные процессы компании и определят возможности для их улучшения.

По итогам проекта предприятие рассчитывает сократить время поверки, ремонта и обслуживания оборудования не менее чем на 15%. Выработку сотрудников на рабочих местах планируют увеличить более чем на 20%.

Участники проекта при поддержке экспертов РЦК могут бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Подать заявку на участие можно на IT-платформе «Производительность.рф». Информация о мерах поддержки бизнеса в регионе размещена на инвестиционном портале Московской области.